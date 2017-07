PSG : Serge Aurier OK avec Man Utd, la justice le rattrape !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Bien qu’il puisse déjà compter sur Antonio Valencia et sur Matteo Darmian au poste de latéral droit, José Mourinho se verrait bien recruter un titulaire en puissance dans ce secteur de jeu. Ainsi, selon The Sun, le coach de Manchester United a fait de Serge Aurier sa priorité. Mieux, son club des Reds Devils aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le latéral droit du Paris Saint-Germain pour un transfert cet été en Angleterre.

Néanmoins, l’opération est bien loin d’être ficelée. Plusieurs freins évidents existent dans ce dossier. Pour l’heure, le Paris Saint-Germain et Manchester United n’ont pas encore trouvé d’accord au sujet de l’indemnité de transfert de l’international ivoirien. Enfin et surtout, ce dernier est interdit d’entrer sur le territoire britannique depuis mai 2016 et sa condamnation après un incident avec un policier à Paris. C’est le 7 août prochain qu’une levée de cette condamnation pourrait être décidée. A ce moment-là, le transfert de Serge Aurier vers Manchester United pourrait alors s’accélérer… Par ailleurs, un temps intéressé, la Juventus Turin a lâché la piste de l’ancien Toulousain suite à l’arrivée de Mattia De Sciglio en provenance du Milan AC.