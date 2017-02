PSG : Rothen éteint le seul espoir de l’OM avant le Clasico

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Performant à domicile, l’Olympique de Marseille tentera de faire chuter le Paris Saint-Germain au Vélodrome dimanche soir.

Mais on le sait, lorsqu’ils évoluent à leur meilleur niveau, les champions de France sont presque inarrêtables en Ligue 1. Les Marseillais devront donc réaliser le match parfait et compter sur une prestation mitigée des hommes d’Unai Emery. Un scénario difficile à imaginer pour Jérôme Rothen, le consultant étant persuadé que le club francilien ne passera pas à côté de ce grand rendez-vous.

« Le PSG va faire un match en mode Ligue des Champions, ils ne se feront pas surprendre dimanche, a annoncé l’ancien Parisien sur RMC. Marseille doit se mettre à ce niveau-là. Et il peut le faire. Il y a de bons joueurs à l'OM qui peuvent être en mode LdC. Un Clasico moins prestigieux sportivement ? Sur les 20 dernières années, les deux équipes ne jouaient pas forcément le titre, je suis bien placé pour le savoir ! » Une fois de plus, seul le PSG joue le titre, mais on pourrait quand même assister à une rencontre de bonne qualité.