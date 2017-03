PSG : Rabiot, « le flop du Camp Nou » a fait fuir la Juventus

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

En grande difficulté lors de l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions à Barcelone mercredi soir (6-1), Adrien Rabiot n'intéresse plus la Juventus.

La débâcle du club de la capitale française contre le Barça en huitième de finale retour a fait et va faire de gros dégâts. Si certains dirigeants pourraient payer les pots cassés de cette déroute, les joueurs, eux, vont mettre du temps à se remettre de cette humiliation européenne. Coupable d'avoir déjoué, à l'image de toute son équipe, Adrien Rabiot a sombré au Camp Nou au poste de sentinelle. Par conséquent, et malgré son bon match aller, le milieu de terrain de 21 ans a perdu du crédit. Pas étonnant donc de voir que l'un de ses postulants en vue de l'été prochain l'a lâché.

En effet, selon Calciomercato, la Juventus « n'est plus intéressée par le flop du Camp Nou ». Très proche du club italien en 2014, Rabiot n'ira donc pas à Turin lors du prochain mercato. Et son prix, estimé à 50 millions d'euros, reste un frein supplémentaire. Par conséquent, la Vieille Dame pourrait définitivement se rabattre sur un autre joueur tricolore, à savoir le Lyonnais Corentin Tolisso, annoncé tout proche de la Juve dans un transfert estival à 30 ME.