PSG : Praud dézingue les rageux sur Mbappé

Alors que Kylian Mbappé s'apprête à rejoindre le Paris Saint-Germain en prêt avec une option d'achat de 180 millions d'euros, Pascal Praud a poussé un coup de gueule sur ceux qui critiquent ce transfert.

Cet été, plus que jamais, les prix des transferts font couler beaucoup d’encre dans le monde du football. 222 ME pour le transfert de Neymar au PSG, 105 ME pour l'arrivée de Dembélé au Barça, et désormais 180 ME pour la transaction menant Mbappé à Paris... Ces trois transferts réalisés durant ce mercato sont les trois plus chers de l'histoire du ballon rond. Si ces chiffres donnent le vertige à quelques personnes, d'autres s'en réjouissent. Et c'est le cas de Pascal Praud, qui se languit d'avance de voir Mbappé sous le maillot du PSG aux côtés de Neymar.

« Mbappé arrive ! Mbappé reste ! Mbappé agace ! Au lieu d’applaudir, la France qui chouine est à la fenêtre pour exprimer sa colère et livrer ses leçons. Comme d’habitude… Tous dénoncent le transfert de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. 180 millions d’euros ! Et tourne, tourne la moulinette à démago, le chômage de masse et la vie des sans-papiers, le salaire des chirurgiens et la solde des instituteurs. Avec Neymar, ils ont interprété la face A du disque. Avec Mbappé, voici la face B. Mbappé est à Paris. Mbappé reste en France. Mbappé ne part pas pour le Real Madrid. N’est-ce pas une bonne nouvelle pour Didier Deschamps comme pour la Ligue 1 ? Mbappé joue avec Neymar. N’est-ce pas un rêve de voir associés deux artistes et pourquoi pas deux génies, en tout cas deux Ballon d’or en puissance ? Mbappé au Parc des Princes, n’est-ce pas un gage de spectacle chaque semaine et de victoires au printemps quand il faudra batailler à Barcelone ou à Munich ? Voilà ce que j’aimerais lire ou entendre plutôt que les jérémiades et les pleurnicheries. Qu’ils me fatiguent ces philosophes en peau de lapin ! Bien sûr qu’aucun homme ne vaut 180 millions d’euros. Bien sûr encore que l’infirmière de l’hôpital Pompidou vaut tous les jours une vedette du PSG. Bien sûr toujours que ce monde est cruel, injuste. Tout cela est vrai. Mais que faire ? Vivre dans un tonneau ? Moi, je vais au stade. C’est une thérapie comme les autres. Et j’irai voir Kylian Mbappé », a lancé, sur son blog Yahoo, Praud, qui démonte donc les critiques sur le prix du transfert de Mbappé en montrant que celui-ci est bénéfique à la L1 et donc à la France puisque la LFP redistribue de l'argent au sport français et parce que le football fait vivre des milliers de gens.