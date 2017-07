PSG : Pour Verratti, Paris est en train de dégoûter Barcelone

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Qui dit feuilleton dit forcément rebondissements, mais aussi temps morts. C’est ce qui se passe actuellement en ce qui concerne la possible venue de Marco Verratti au FC Barcelone. A l’approche de la reprise de l’entrainement, le milieu de terrain ne s’éloigne pas forcément de Paris. Selon le média espagnol Sport, le transfert est considéré comme « quasi-impossible » par les dirigeants barcelonais, qui se heurtent au refus systématique de leurs homologues parisiens pour discuter d’un terrain d’entente.

Al-Khelaïfi n’envisagerait pas du tout de se séparer de son international italien, et souhaiterait surtout se plier à ses exigences en se renforçant de manière spectaculaire afin de construire une équipe la plus compétitive possible. Dans ces conditions, l’idée de prolonger Marco Verratti pourrait prendre du poids dans les prochaines semaines. A moins qu’un coup de poker ne soit tenté par l’ancien de Pescara, qui réfléchissait, fin juin, à la possibilité de zapper la reprise de l’entrainement pour marquer sa volonté de changer d’air.