PSG : Pierre Ménès met un terme au débat sur le penalty

Dans : PSG, Ligue 1, Nancy.

Samedi, c'est grâce à un penalty transformé par Edinson Cavani suite à une faute sur Serge Aurier que le Paris Saint-Germain a remporté une victoire importante face à Nancy. Mais ce penalty a fait causer, nombreux étant ceux qui ont accusé l'Ivoirien d'avoir abusé l'arbitre sur cette action dans la surface. Mais pour Pierre Ménès, le débat n'a pas vraiment lieu d'être car Antony Gautier a jugé en temps réel et qu'il est indiscutable que sur le coup tout le monde a vu penalty. Et le consultant de Canal+ estime qu'il y a bien faute.

« Samedi après-midi, on a eu droit au PSG version Ligue 1. Et j'ai même envie de dire, "au PSG version Parc des Princes ces derniers temps". Que ce soit la victoire dans les arrêts de jeu contre Lille, le nul contre Toulouse ou cette victoire 1-0 sur péno dans les dix dernières minutes, on ne peut pas dire que Paris écrase la Ligue 1 de sa puissance sauf à Marseille. De toute façon, maintenant tout le monde a compris comment il faut jouer au Parc : à dix derrière. Les Lorrains ont appliqué la même tactique du bus que les Toulousains, mais s'en sont un peu mieux sortis, je trouve. Ils ont d'ailleurs eu la balle du hold-up avec le double poteau de Busin quatre minutes avant le péno parisien. Un penalty qui, visiblement, divise les foules. Moi je trouve qu'il y a contact avec le défenseur juste avant que l'Ivoirien se retrouve devant Chernik. Alors maintenant, la question c'est : est-ce qu'il ne doit pas y avoir penalty parce que c'est Aurier ? Est-ce qu'il ne doit pas y avoir penalty parce que c'est le PSG ? Moi je ne rentre pas dans ce genre de considération. Ce que je sais c'est qu'à vitesse réelle, neuf arbitres sur dix accordent le péno », écrit, sur son blog, Pierre Ménès.