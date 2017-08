PSG : Pierre Ménès craint un carnage sauce Neymar en L1

Dans : PSG, Ligue 1.

De l'avis unanime, le Paris Saint-Germain a été loin de faire son meilleur match de ce début de saison vendredi soir face à l'AS Saint-Etienne. Mais au final, le PSG a balayé les Verts sur le score sans appel de 3 à 0. Pour Pierre Ménès, ce scénario laisse planer le risque d'un véritable carnage parisien en Ligue 1. Car même en ne jouant pas à son meilleur niveau, le Paris de Neymar fait mal à ses adversaires.

« Un mot rapide sur Neymar, c’est peut-être le moins bon de ses trois matchs avec Paris mais encore une fois, quelle activité ! Il est impliqué sur les trois buts, ça reste quand même du très haut-niveau et ça explique les neuf fautes commises sur lui par les Stéphanois. Quand on voit le contenu du match et l’ampleur du score, c’est quand même un peu inquiétant pour la suite de la Ligue 1 », avoue, sur son site, Pierre Ménès, qui sent que la saison pourrait être longue pour les adversaires du Paris Saint-Germain. Du moins dans notre Championnat de Ligue 1.