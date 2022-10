7-2, le PSG inquiète encore Jérôme Rothen

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré la démonstration contre le Maccabi Haïfa (7-2) mardi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’a pas rassuré Jérôme Rothen. L’ancien Parisien estime que le club francilien ne peut tirer aucun enseignement de cette rencontre.

Le Paris Saint-Germain s’est fait plaisir. Devant son public au Parc des Princes, le champion de France a totalement surclassé le Maccabi Haïfa, notamment grâce au récital offert par son trio offensif composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Une soirée idéale puisque les hommes de Christophe Galtier ont obtenu leur billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais il en faudra beaucoup plus pour rassurer Jérôme Rothen, certes convaincu par le schéma en 4-3-3, mais prudent à cause du niveau des Israéliens.

💬 Les trois points de Jérôme Rothen : "Ce n'est pas anodin de mettre sept buts. Ce milieu à trois au milieu me plaît. Mais cette victoire ne donne aucune indication sur ce que le PSG va faire dans les prochaines semaines." pic.twitter.com/apYmCW9ZFU — After Foot RMC (@AfterRMC) October 25, 2022

« C'est une victoire nette et claire du Paris Saint-Germain, ce n'est quand même pas anodin de mettre sept buts sur un match de Ligue des Champions, a d’abord commenté le consultant de RMC. En plus, la plupart des buts sont beaux, ce sont de belles actions donc on les félicite. Je veux insister un peu plus sur la qualité du milieu de terrain qui me plaît bien avec ce milieu à trois, ce que je réclamais depuis le début de saison par rapport à des trous d'air du PSG en termes d'équilibre. »

Un adversaire pas à la hauteur

« Mais je pense que cette victoire, contrairement à ce que dit Marquinhos, ne te donne aucune indication sur ce que va faire le PSG dans les prochaines semaines et les prochains mois. Tu gagnes 7-2 c'est bien, mais tu ne peux pas te servir de la fébrilité de l'adversaire comme ça. L'adversaire est très fébrile, il faut le reconnaître. Fébrile ou faible ? Fébrile et faible par moments oui », a nuancé l’ancien Parisien, impatient de voir ce que proposera le Paris Saint-Germain face à une équipe plus compétitive.