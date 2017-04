PSG : Pierre Ménès annonce la fin d'Emery si Paris n'est pas champion

Dans : PSG, Ligue 1.

Critiqué depuis son arrivée sur le banc de touche du Paris Saint-Germain, Unai Emery pourrait bien prendre la porte à l'issue de cette saison en cas d'échec en Ligue 1, selon Pierre Ménès.

Toujours à trois unités de l'AS Monaco avec 74 points grâce à sa victoire contre Angers vendredi (0-2), le club de la capitale française est pleinement en lutte pour le titre de Champion de France. Si Paris a déjà remporté deux titres sous les ordres d'Unai Emery, avec le Trophée des Champions et la Coupe de la Ligue, le vrai juge de paix sera donc la Ligue 1. Et Pierre Menes ne dira pas le contraire, lui qui avoue que le coach espagnol se fera virer en cas d'échec en championnat.

« Si Emery n'est pas champion de France, il aura lourdement échoué, et il va prendre la lourde. Je pense que les Qataris ne toléreront pas la perte du titre. Laisser bosser Emery dans la durée pour gagner la LdC ? Rêve. C'est une équipe à 500 millions d'euros. Si tu perds le titre avec de loin le plus gros budget, c'est un lourd échec. Des accidents contre Toulouse, Montpellier, Guingamp, Sainté, Marseille et Toulouse, ça fait beaucoup... Tu crois que si tu te rates au Real ou au Bayern, on te laisse continuer ? Le jeu ? Par séquence... Contre Barcelone à l'aller à Marseille et en finale contre Monaco, ok. Mais le reste, c'est tellement poussif. Sur l'ensemble de la saison, je ne me régale pas. J'ai rien contre Emery. Mais j'ai rien pour non plus. Blanc ? Il a fait deux quarts de finale et deux quadruples. J'attends », a lancé, sur Twitter, Ménès, qui estime donc qu'Emery n'a pas fait progresser le PSG depuis le départ de Laurent Blanc.