PSG : « Personnalité, sérénité », Emery est fier de son Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Unai Emery, entraîneur du PSG, après le succès à Nantes (0-2) : « Le premier but est important, il donne confiance. Draxler entre dans l’axe pour créer une supériorité derrière les deux Nantais. Il ouvre pour Lucas qui centre. C’est bon. Ils ont la qualité pour le faire. Cela demande la concentration et un travail de déplacement alors que Nantes était dans un bon moment. Nous avons joué avec personnalité, avec de la sérénité. En sortant de ce pressing, on peut marquer. Ce premier but l’illustre. Prêt pour Monaco ? Il y a d’abord la demi-finale de Coupe de la Ligue, c’est important. Le chemin est le bon. On doit bien se préparer », a-t-il déclaré sur Canal+.