Lionel Messi s'évade du Prison St-Germain, le Barça a un plan

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le FC Barcelone a pris un rude coup cette semaine en se faisant éliminer de la Ligue des champions, la défaite au Camp Nou face au Bayern Munich illustrant la faiblesse de l'équipe de Xavi. Seul Lionel Messi peut relancer l'espoir.

Les dirigeants et les supporters du Barça ont beau vouloir se rassurer en faisant remarquer que leur club préféré n’est qu’à trois points du Real Madrid en Liga, la nouvelle élimination précoce des Blaugrana en Ligue des champions ne passe toujours pas. Même si Xavi fait ce qu’il peut, le FC Barcelone n’est actuellement plus un grand d’Europe et au sein d’un club qui a longtemps dominé le Vieux Continent cela ne passe pas. D’autant plus que Lionel Messi, viré comme un chien l’an dernier, brille à nouveau, mais cette fois sous les couleurs du Paris Saint-Germain, club qui avait fait payer au prix fort la remontada en allant prendre Neymar en 2017. Les 220 millions d’euros payés par le PSG pour s’offrir la star brésilienne ont été dépensés n’importe comment, au point même de ne pas pouvoir renouveler le contrat de Leo Messi en 2021. Mais du côté de Joan Laporta on pense que l’heure est venue de se venger du club français souvent surnommé le Prison Saint-Germain en Espagne en raison de l'attitude des dirigeants qataris quand un joueur veut partir avant la fin de son contrat.

Lionel Messi libre en juin 2023, le Barça y croit

Car pour le président du FC Barcelone, il est insupportable de voir que la Pulga, idole barcelonaise pendant de longues années, puisse finalement prouver qu’il n’était pas le joueur d’un seul club. Alors, au moment où du côté de Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos on veut prolonger le contrat de Leo Messi avec le Paris Saint-Germain pour une et même deux saisons supplémentaire, Joan Laporta souhaite, lui, faire revenir la star argentine dès le prochain mercato de janvier. C’est ce qu’affirme ce samedi le quotidien sportif catalan Sport, toujours très bien informé lorsqu’il s’agit du Barça. Même si pour l’instant, les dirigeants espagnols n’ont pas encore contacté directement Lionel Messi, et si ce dernier n’a plus parlé à Laporta depuis son départ pour le PSG lors de l’été 2021, le rêve secret est de profiter de la situation contractuelle du septuple Ballon d’Or, libre en juin 2023, pour le convaincre de revenir dans un club où il est considéré comme une icône.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Journaliste pour Sport, Albert Masnou explique que le FC Barcelone aura les mains plus libres sur le plan financier au mercato d’hiver avec l’application d’une règle dite 1/1, à savoir que pour dépenser 1 euro il faut en économiser 1. Lors du récent mercato d’été, et cela sera encore le cas l’été 2023, le Barça devra économiser 4 euros avant d’en dépenser 1. Cette petite fenêtre en janvier permet donc aux dirigeants barcelonais de rêver d’un retour de Lionel Messi, même si notre confrère admet que cela ne sera pas facile et pas seulement pour des raisons financières, sachant que sur le plan comptable, le salaire du joueur argentin est tout de même un sacré os à avaler (40 millions d'euros par an).

Messi plus vendeur que Neymar et Mbappé

Du côté du Paris Saint-Germain, cette histoire fera probablement sourire, Nasser Al-Khelaifi n’étant pas du genre à laisser partir si facilement un joueur sous contrat, surtout lorsqu’il s’agit de Lionel Messi. Depuis qu’il a rejoint le club de la capitale en août 2021, le numéro 30 du PSG a propulsé les champions de France dans une nouvelle dimension sur le plan du marketing, Leo Messi étant largement devant Neymar et Kylian Mbappé en matière de ventes de maillots. Et comme en plus sportivement, l’Argentin casse la baraque cette saison, son départ pour le FC Barcelone ou ailleurs est clairement à oublier.