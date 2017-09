PSG : Pepe Reina gratos, prend ça dans les dents l'UEFA

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Le mercato estival 2017 est désormais terminé, et le moins que l'on puisse dire est que le Paris Saint-Germain a frappé fort, et même trop fort au goût de l'UEFA. L'instance européenne du football a en effet diligenté une enquête sur le financement du PSG ayant permis de faire signer Neymar et Kylian Mbappé. Pas de quoi empêcher Nasser Al-Khelaifi de prendre un café, et surtout de préparer déjà la saison prochaine.

Et selon la Gazzetta dello Sport, si le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à convaincre Naples de lui céder Pepe Reina, dont Antero Henrique voulait faire le gardien de but du PSG dès cette saison, le club de la capitale va revenir tranquillement à la charge. Et là, Paris aura la totalité des atouts dans les mains puisque le gardien espagnol du Napoli arrive en fin de contrat. Autrement dit, l'avis de Naples ne comptera pas et il faudra juste un accord financier avec Pepe Reina. Le quotidien sportif italien affirme déjà que le Paris Saint-Germain va offrir 4ME à l'expérimenté gardien de but, lequel serait déjà prêt à signer au PSG.