PSG : Pepe n'a pas signé au Besiktas, mais un avion l'attend

Le feuilleton Pepe n'est pas tout à fait terminé, même si lundi soir la presse portugaise affirmait que le défenseur international avait donné son accord pour rejoindre Besiktas. Ce mardi midi, Fanatik affirme de son côté que les discussions sont encore en cours actuellement à Lisbonne entre Pepe et les dirigeants du club stambouliote. Et si du côté turc on est visiblement très confiant, rien n'est définitif.

Cependant, afin de prendre les devants, Besiktas a envoyé un avion privé à Lisbonne afin de vite rapatrier, en cas d'accord, le défenseur laissé libre par le Real Madrid et que le PSG convoitait lors de ce mercato. Le média turc indique que pour s'offrir Pepe sur deux saisons, le club s'apprête à dépenser 10ME, y compris la prime à la signature.