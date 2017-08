PSG : Paris finasse pour prêter un joueur en Italie

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Le Paris Saint-Germain doit faire un peu de vide dans son effectif, même si le départ évoqué n'aura pas un réel impact sur sa masse salariale. En effet, c'est de Lorenzo Callegari qu'il s'agit, et si l'on en croit L'Equipe, le joueur de 19 ans serait en partance du PSG pour rejoindre le Genoa. L'accord entre le Paris Saint-Germain et le club italien porterait sur un prêt avec une option d'achat autour de 3ME, mais le club de la capitale conservera une clause de rachat prioritaire à hauteur de 6ME et son contrat serait alors prolongé de deux ans.

Le quotidien sportif affirme que le PSG voulait dans un premier temps faire un prêt basique de son jeune milieu de terrain, mais aucune équipe n'a souhaité se lancer dans cette opération. C'est pour cela que les négociations auraient été longues, avant de trouver une formule qui convienne à tout le monde. Lorenzo Callegari devrait donc rapidement ranger son casier au Camp des Loges et prendre l'avion vers le Genoa.