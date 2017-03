PSG : Paris doit tout gagner pour sauver Emery avoue Pastore

Dans : PSG, Coupe de la Ligue, Coupe, Monaco.

Avant d'affronter l'AS Monaco en finale de la Coupe de la Ligue samedi, Javier Pastore s'est montré confiant pour la fin de saison du Paris Saint-Germain.

Si le club de la capitale française broie du noir depuis son élimination de la Ligue des Champions par le FC Barcelone, Paris dispose d'une première occasion pour sauver sa saison. Ce week-end au Parc OL, le PSG tentera de remporter une quatrième Coupe de la Ligue de suite contre l'ASM. Et pour battre l'ogre monégasque, le club francilien pourra compter sur Javier Pastore. De retour au top ces dernières semaines, avec notamment deux passes décisives lors du dernier match face à l'OL (2-1), El Flaco est déterminé à gagner cette première grande finale de l'année.

« On a enchaîné les victoires et, sur le terrain, je me suis senti bien. J'espère que ce sera le cas jusqu'à la fin de la saison. On arrive dans la dernière ligne droite avec deux mois de compétition qui risquent d'être décisifs. Nous sommes revenus en forme au meilleur des moments. On a besoin de tout gagner. Il faut que l’on soit à 100 % sur le terrain pour atteindre nos objectifs. Ces quatre dernières saisons, nous avons remporté beaucoup de titres nationaux, avec une grosse envie. On va essayer de faire la même chose samedi contre Monaco. Nous savons que nous jouons contre une grosse équipe, mais nous sommes nous aussi très forts. Le plus important est de gagner des titres. Je me sens bien à Paris, et je veux remporter encore plus de trophées avec ce club. Paris veut gagner tous les titres possibles. C'est la philosophie du club. On va essayer de ramener une nouvelle coupe, car nous en voulons toujours plus. On espère aussi gagner pour Unai Emery, qui a beaucoup travaillé depuis son arrivée et qui, après le Trophée des Champions, mérite des titres », a avoué, sur le site de son club, le milieu de terrain du PSG, qui espère donc remporter tous les trophées nationaux, ne serait-ce que pour récompenser Unai Emery.