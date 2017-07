PSG : Neymar plus grande star de l'histoire de la L1 ? Riolo l'annonce

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Difficile de savoir quelle sera l’issue du feuilleton Neymar au Paris Saint-Germain. Une chose est sûre : le club de la capitale est (ou a été ?) proche de s’offrir les services de la star brésilienne. Dans un édito publié sur le site de RMC Sport, Daniel Riolo s’enthousiasme déjà de la possible venue de l’ailier gauche du FC Barcelone. « A quel moment de son histoire la L1 a eu un joueur de ce calibre ? » s’interroge le journaliste avant de développer.

« Platini et Zidane sont devenus des stars une fois partis. Qui ? A ce niveau, je ne vois pas. C’est quoi au juste cette volonté générale parmi les supporters français de jouer les comptables. Sachez que les dirigeants de notre foot sont, eux, ravis. Oui, tous ! Oui, même Aulas. Sa sortie sur le modèle PSG, tout ça, c’est bidon ! Du pipo complet. Il sait que notre championnat est dans une spirale positive et que la venue d’un tel joueur peut encore plus nous renforcer » a-t-il expliqué. Un avis qui résumera sans doute celui d’un certain nombre de supporters du PSG, qui croisent les doigts pour que l’opération ne capote pas dans la dernière ligne droite.