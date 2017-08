PSG : Naples demande à Paris de surpayer Pepe Reina

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Régulièrement critiqué, le gardien du Paris Saint-Germain Alphonse Areola a répondu de la meilleure des manières contre l’AS Saint-Etienne (3-0) vendredi.

Impérial, le troisième portier de l’équipe de France s’est montré décisif face à l’attaquant stéphanois Jonathan Bamba. Suffisant pour convaincre ses supérieurs ? Pas sûr. Malgré la présence de Kevin Trapp sur le banc, le club de la capitale tente de recruter l’expérimenté Pepe Reina. Une offre de 7 M€ a déjà été transmise à Naples, qui n’a pas tardé à la rejeter. En effet, la Rai affirme que la formation de Serie A réclame environ 20 M€ pour ce transfert !

Un montant largement au-dessus de la réelle valeur de l’Espagnol qui ne fait pas partie des tout meilleurs à son poste. Rappelons également que l’ancien de Liverpool n’a plus qu’un an de contrat, lui qui s’apprête à fêter ses 35 ans à la fin du mois. Autant dire que les dirigeants parisiens seront réticents à l’idée de miser autant sur Reina, un gardien pas forcément supérieur à Areola et Trapp...