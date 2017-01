PSG : Monaco, Barcelone ? Paris est prêt à tout flinguer

Dans : PSG, Ligue 1.

Hatem Ben Arfa, attaquant du PSG, après la victoire à Nantes (0-1) : « Depuis 2017 et même avant, on a passé un cap dans le jeu et même la solidarité. Prêt pour Monaco ? On est plus compacts offensivement et défensivement. Donc, oui on est prêts pour Monaco, Barcelone et la suite. Ça se construit. Le match de Guingamp nous avait fait beaucoup de mal. Il a remobilisé tout le monde. On est plus conquérants. Doublure de Cavani ? Il n’y a aucun problème. Cela me convient. Le coach me fait progresser à ce poste-là. Je n’ai pas l’habitude du poste. Je progresse. Le coach pense que je peux être bon à ce poste. Si je peux apporter à l’équipe, pas de problème », a-t-il déclaré sur Canal+.