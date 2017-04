PSG : Meunier se lâche, Pierre Ménès ne sert à rien

Dans : PSG, Ligue 1.

Désormais titulaire au Paris Saint-Germain, le latéral droit Thomas Meunier s’illustre également dans ses déclarations sans langue de bois.

Nouvel exemple dans son entretien accordé à Sport Foot Magazine, qui l’a lancé sur le cas Serge Aurier. L’occasion pour l’international belge de défendre son concurrent souvent critiqué pour ses dérapages en dehors du terrain. Au passage, Meunier en a profité pour tailler certains consultants.

« Je trouve pathétique tout ce qu’on raconte autour de lui, a regretté l’ancien joueur de Bruges. Trop de journalistes font du people, racontent de la merde juste pour vendre du papier. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais si tu prends les consultants télé, ceux qui racontent des choses constructives, on les catalogue comme ennuyants. »

Ces consultants qui aiment le clash

Outre le consultant belge Stéphane Pauwels, Meunier s’en est pris plus particulièrement à une grande gueule plus connue en France. « Prends Pierre Ménès, c’est un peu la même chose. Il connaît peut-être très bien le foot, mais parfois ça va trop loin. Ce sont des analyses dont on a besoin, pas de consultants qui sont là bêtement pour le clash », a lâché le Parisien, dégoûté par le traitement infligé à son coéquipier.