PSG : Mbappé, Cavani, Neymar, ça n'a pas d'égal en Europe !

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Europeen.

Le Paris Saint-Germain a-t-il la meilleure attaque du monde ? Michaël Ciani donne sa réponse et explique pourquoi.

Depuis le début de la saison, le trio Mbappé-Cavani-Neymar est le plus décisif en Europe. Auteure d'un but toutes les 97 minutes, la MCN devance le secteur offensif du Barça (Coutinho-Suarez-Messi, un but toutes les 141 minutes), du Bayern (Ribéry-Lewandowski-Robben, 150 minutes), ou de Liverpool (Salah-Firmino-Mané, 201 minutes). Une statistique prouvant que l'attaque francilienne est toujours aussi forte que la saison dernière, alors que le Matador semble un peu à l'écart du duo Neymar-Mbappé. Et si le trio parisien cartonne plus que tout le monde, ce n'est pas un hasard selon Michaël Ciani.

« Mbappé-Cavani-Neymar, le plus grand trio offensif d'Europe ? Pour moi, aujourd'hui, oui. Ils ont des joueurs qui inscrivent beaucoup de buts, qui arrivent à jouer ensemble. Je trouve qu'ils ont une belle complicité. Offensivement, le PSG a des individualités sur lesquelles toute l'équipe peut se reposer. Neymar est l'un des meilleurs attaquants. Mbappé, c'est une flèche. À son âge, c'est incroyable ce qu'il fait. Et Cavani, c'est un tueur devant le but. Donc pour moi, ils font partie des tous meilleurs », a expliqué, sur RMC, l'ancien défenseur, qui sait aussi que la MCN peut encore mieux faire, surtout si Mbappé venait à se montrer encore plus réaliste.