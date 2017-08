PSG : Mbappé va quitter Monaco avant la fin du mercato

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Après avoir recruté Neymar pour 222 ME, le Paris Saint-Germain s'apprête à réaliser un autre très joli sur le marché des transferts. En effet, « sauf retournement de situation, Kylian Mbappé devrait être parisien avant le 31 août ». C'est en tout cas ce qu'avance Paris United ce jeudi soir. Bien informé sur le mercato du PSG, le compte Twitter explique même que l'attaquant français est déjà d'accord pour rejoindre Paris, et qu'il ne reste plus qu'à convaincre Monaco. Ce qui ne sera pas une mince affaire, puisque l'ASM demande au moins 150 ME pour lâcher sa pépite. Mais le PSG n'est pas à cela près...