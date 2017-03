PSG : Mbappé à Paris ? Les dirigeants du PSG doivent y penser

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

C'est la star incontestée de cette fin de saison en Ligue 1 et même en Europe, Kylian Mbappé enchaîne les matches énormes que ce soit en Championnat, comme dimanche à Caen, ou en Ligue des champions, comme cela a été le cas face à Manchester City. Et forcément, tout le monde se demande si l'AS Monaco va conserver celui qui va rejoindre l'équipe de France. Car à ce rythme, Kylian Mbappé semble devoir prendre une valeur colossale sur le prochain marché des transferts, toutes les grandes formations européennes ayant déjà un oeil sur lui.

En marge de la victoire du Paris Saint-Germain sur Lyon, dimanche au Parc des Princes, Marquinhos a été interrogé sur la nouvelle pépite du football français. Et le défenseur brésilien du PSG a clairement fait savoir qu'il espèrait voir Kylian Mbappé rejoindre le club de la capitale. « Il fait les choses très bien. A son âge, ce n’est pas facile de jouer des matchs de Ligue 1 et d’être déjà très fort. Il est déjà en équipe de France, il marque des buts... C’est un joueur très important pour l’équipe de France et pour Monaco. Il a un grand avenir devant lui. J’espère qu’il va continuer à travailler, ne pas lâcher. C’est un début, il a encore beaucoup de choses à apprendre. S’il serait une bonne recrue pour Paris ? Pourquoi pas. J’espère que nos dirigeants le regardent », confie, dans Le Parisien, Marquinhos. Reste à savoir si l'AS Monaco veut vendre Kylian Mbappé...et si ce dernier est tenté par le Paris Saint-Germain.