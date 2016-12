PSG : Les joueurs veulent-ils la peau d'Emery ? On le saura à 22h35

Dans : PSG, Ligue 1.

Unai Emery n'a pas les moyens de s'offrir une nouvelle défaite ce mercredi soir contre Lorient au Parc des Princes, et nombreux sont ceux qui pensent que le coach espagnol pourrait être viré si le PSG ne s'imposait pas. Mais, lorsque est évoquée la possibilité que les joueurs lâchent Unai Emery face aux Merlus afin de précipiter sa chute, il y a un pas que Jérôme Alonzo refuse de faire. Pour l'ancien gardien de but du Paris Saint-Germain, on va vite savoir si Thiago Silva et ses coéquipiers joueront contre leur entraîneur, mais il n'y croit pas.

« Les joueurs ne penseront pas à l’entraîneur pendant le match. Cela, ça n’existe pas. Mais on va voir qu’ils ne veulent pas la peau d’Emery, comme certains veulent le croire, pronostique Jérôme Alonzo, dans Le Parisien, et cela même si le consultant de France TV n’est pas fan de la manière dont le technicien espagnol travaille. Ceci étant, Emery n’a pas eu tout juste depuis son arrivée et a semblé découvrir trop de choses : il a voulu remplacer Laurent Blanc. Mais quand on arrive après le Président, on vient avec un programme… » Ce mercredi soir, peu après 22h35, on saura ce qu'il en est du soutien des footballeurs parisiens à Unai Emery, même si Lorient fera tout pour déclencher la grosse crise au PSG...