PSG : Le vestiaire du Barça connaît l'avenir de Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Cette fois-ci, ça commence à sentir bon... Dans les petits papiers depuis plusieurs jours, le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain est en très bonne voie. Emboîtant le pas des médias brésiliens et espagnols, qui annoncent la transaction faite à « 95 % », Le Parisien confirme ce vendredi après-midi que l'attaquant brésilien a choisi de prendre la direction du club de la capitale française cet été. Une décision qu'il a confirmé au sein du vestiaire barcelonais lors du stage de pré-saison aux Etats-Unis. Les intentions de Neymar sont donc claires, et une partie de ses coéquipiers et dirigeants ont déjà entériné son départ. Preuve que le PSG tient le bon bout dans ce très cher dossier à 222 ME...