PSG : Le titre en L1, Ibrahimovic... L'ogre Cavani a faim

Dans : PSG, Ligue 1.

Edinson Cavani, buteur du PSG, après la victoire contre Bastia (5-0) : « C’est une victoire très importante pour nous parce que nous savons que ce sera dur d’être champion. Oui, je crois au titre, tout est possible dans le football. On a mérité cette victoire parce que nous avons fait un gros match, à nous de continuer comme ça. Il reste encore trois matchs à jouer et nous avons besoin d’y arriver. Je suis content de ma saison parce que c’est important pour un attaquant de beaucoup marquer. J’ai besoin de continuer comme cela. L’objectif c’est de gagner le plus possible, les records, le nombre de buts de Zlatan Ibrahimovic, ça arrive quand ça arrive. Pour moi, la chose la plus importante, celle pour laquelle j’ai prolongé ici au PSG, c’est de beaucoup gagner et gagner des titres. C’est ce qui reste au club. Je ne souhaite pas être plus connu que Zlatan Ibrahimovic, je ne travaille pas pour ça. Moi, je travaille pour les titres, les coupes et pour faire grandir cette équipe.. Il faut que toute l’équipe travaille pour le même objectif », a-t-il déclaré sur Canal+.