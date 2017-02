Dans : PSG, Ligue 1, Monaco, OGCN.

Alors que le Paris Saint-Germain se rendra à Marseille ce dimanche dans un Classico qui s'annonce bouillant, Lucas Digne a parié sur son ancien club dans la course au titre.

Une fois n'est pas coutume, la lutte pour remporter la Ligue 1 fait rage cette saison. À douze journées de la fin, le suspense est insoutenable entre les trois équipes du podium. Le week-end dernier, Nice a fait une bonne opération en gagnant à Lorient (0-1) puisque Monaco et Paris ont calé à Bastia (1-1) et face à Toulouse (0-0). Malgré cela, l'ASM, leader avec trois unités d'avance sur ses deux poursuivants, fait toujours figure de favori à la vue de sa saison fantastique. Cet avis, Lucas Digne ne le partage pas du tout, lui qui estime même que le club parisien va conserver sa couronne détenue depuis 2013.

« Monaco et le PSG sont deux très bonnes équipes. Paris a des joueurs de qualité et je pense que le titre de Champion de France se jouera entre ces deux équipes, même s'il y a aussi Nice. Ce sera serré jusqu'à la fin. Un favori ? Je vais dire le PSG, qui a l'expérience dans les grands rendez-vous », a lancé, dans les colonnes d'Omnisport, l'ancien latéral gauche du PSG, qui estime donc que le club de la capitale française finira par prendre le dessus sur ses deux rivaux. A moins que Paris ne perde des plumes en éliminant Barcelone et en allant loin en Ligue des Champions...