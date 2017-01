PSG : Le spleen de Di Maria aurait une explication datant d'un an

Dans : PSG, Ligue 1.

Après une première saison convaincante à Paris, Angel Di Maria commence à inquiéter au sein du PSG. L’ailier ne fait plus vraiment la différence, même s’il affiche des statistiques correctes, et surtout semble parfois un peu perdu sur le terrain. Même la confiance aveugle d’Unai Emery a fini par s’effriter, l’arrivée de Julian Draxler le reléguant pour le moment sur le banc de touche. Une volonté de piquer le joueur au vif et de le remettre dans le droit chemin qui pourrait marcher, surtout que l’ancien madrilène a bien fait comprendre qu’il n’avait aucune envie de partir, et a fermement et publiquement repoussé une offre chinoise cet hiver. Une bonne chose pour lui, même si c’est au mercato de janvier 2016 que Di Maria a pris un coup au moral, en apprenant le départ d’un de ses proches, Ezequiel Lavezzi.

« Il a souffert du départ de Pocho, qui lui permettait de sortir un peu de sa réserve. C’est un garçon qui a besoin d’être en confiance pour être en forme », a ainsi confié l’un de ses proches au Parisien, histoire de faire comprendre que les deux Argentins, qui rêvent de terminer leur carrière ensemble à Rosario, se complétaient parfaitement dans le vestiaire malgré leur caractère opposé. Mais avec l’arrivée de Draxler, Di Maria va devoir se faire violence pour récupérer sa place, un message qui semble avoir été entendu à en juger par ses dernières prestations bien plus toniques.