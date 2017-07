PSG : Le Qatar donnera 300ME à Neymar, le PSG le recrutera libre !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Depuis des jours, on parle du financement du colossal transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, car du côté espagnol on accuse le club de la capitale d'enfreindre les règles du fair-play financier pour réussir à payer les 220ME de la clause libératoire du joueur brésilien. Plusieurs schémas circulent sur la manière dont Nasser Al-Khelaifi va ficeler tout cela.

Mais ce lundi, @ParisUnited6 confirme que le Qatar sera impliqué directement dans cette opération. En effet, selon ce compte Twitter généralement très bien informé, le pays hôte du Mondial 2022 versera 300ME directement à Neymar afin que ce dernier devienne l'ambassadeur de cette compétition. Une fois que le Brésilien aura empoché ces 300ME, il paiera au FC Barcelone les 220ME de sa clause libératoire, et il signera alors au Paris Saint-Germain en étant totalement libre. Le PSG devra régler ensuite le salaire de Neymar, soit 30ME par saison. Reste à connaître la réaction de l'UEFA à ce montage présumé et on peut faire confiance aux dirigeants espagnols pour étudier ce deal de très près et d'éventuellement signaler ce qui pourrait clocher.