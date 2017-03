PSG : Le maillot domicile 2017-2018 a fuité !

Dans : PSG, Ligue 1.

Comme chaque année, les nouveaux maillots ne tardent pas à fuiter. Le mois de mars n’est même pas terminé, et la prochaine tunique du Paris Saint-Germain n’est déjà plus un secret.

Et apparemment, les Parisiens devront s’habituer au rouge, beaucoup plus présent sur le maillot domicile de la saison 2017-2018. Selon le site de Footy Headlines, le principal changement par rapport à la tenue actuelle concerne les manches bordeaux. A noter aussi la bande rouge verticale plus fine et privée des bordures blanches que l’on voit cette saison.

Pas de grande révolution pour ce maillot dessiné par l’équipementier Nike, sachant que les supporters seront davantage surpris par les autres tuniques du PSG. Rappelons effectivement que le club de la capitale aurait prévu une tenue jaune pour les matchs à l’extérieur l’an prochain. Quand on vous dit qu’il y aura du changement à Paris...