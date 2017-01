PSG : La prolongation de Cavani, Ibrahimovic y est pour beaucoup

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Alors qu'il va bientôt prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, Edinson Cavani révèle pourquoi il a décidé de poursuivre son aventure en France.

Cette saison, Edinson Cavani est clairement redevenu le Matador. Auteur de 18 buts en 20 journées de championnat, l'attaquant uruguayen est bien parti pour réaliser la meilleure saison de sa carrière, alors que le PSG est un peu à la peine sous les ordres d'Unai Emery. Mais toutes ces bonnes performances, Cavani aurait pu ne jamais les réaliser à Paris car son retour en Italie a été évoqué durant l'été dernier. Et si l'ancien joueur du Napoli a finalement décidé de prolonger au sein du club de la capitale française, c'est pour deux raisons. D'abord parce qu'il a retrouvé son poste d'avant-centre après le départ estival d'Ibrahimovic, mais aussi parce que le club francilien a toujours comme objectif de remporter la Ligue des Champions.

« Après plusieurs discussions, on est arrivé à un accord, mais il faut encore régler quelques détails. L’une des choses qui m’a aidé à prendre ma décision est la volonté du club à se développer et à grandir, afin de gagner des trophées comme les meilleurs clubs dans le monde, être le plus grand. Le club est en train de faire du très bon travail, c’est très précieux. Tous ces objectifs m’ont attiré et m’ont donné envie de rester. Je voudrais gagner avec le PSG et donner le meilleur de moi-même. Rester ici et vivre cette expérience avec ce club serait quelque chose de spécial. Il y a eu certains changements et je suis revenu à ma position d’attaquant de pointe. Ça me permet de marquer beaucoup de buts. Il y a les buts, mais le plus important, ce sont les résultats de l’équipe », a lancé, sur Goal, Cavani, qui s'apprête désormais à signer un nouveau bail jusqu'en 2020, et est totalement libéré depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic pour Manchester United.