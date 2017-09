PSG : La marque Neymar vaut bien 222ME balance Maldini

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain a défrayé la chronique durant le mercato en dépensant près de 400ME pour deux joueurs, à savoir Kylian Mbappé et Neymar. Concernant l’international brésilien, le prix de 222ME a beaucoup fait réagir, beaucoup jugeant cette somme totalement exagérée. Invité par Bild à s’exprimer sur le sujet, la légende vivante du Milan AC, Paolo Maldini estime que le PSG n’a pas surpayé l’ancienne star du FC Barcelone.

« Le marché a changé et Neymar vaut désormais cet argent. On ne paie pas juste un joueur pour ce qu'il vaut sur le terrain. Neymar est une marque. Le PSG a voulu montrer qu'ils pouvaient avoir Neymar, Cristiano Ronaldo ou Messi » a confié l’ancien international italien, qui a bien compris que le Paris Saint-Germain avait acheté plus qu’un joueur, mais une véritable icone marketing jouissant d’une excellente image avec Neymar.