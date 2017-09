PSG : La légende Del Bosque kiffe le PSG !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Le Paris Saint-Germain débutera ce mardi soir au Celtic Park son parcours en Ligue des champions et le moins que l'on puisse dire est que cet instant est très attendu par tout le monde, et pas uniquement par les supporters du PSG. Car le mercato réalisé par le club de la capitale, avec les signatures de Neymar et de Kylian Mbappé, excite réellement le monde du football.

Répondant au Parisien, Vicente del Bosque, légendaire entraîneur du Real Madrid et de l'équipe d'Espagne, avoue que cette version 2017-2018 a de sacrés atouts. « Le Real Madrid est l’équipe qui domine le football européen, ce sont les doubles tenants du titre, et l’équipe n’a pratiquement pas bougé, donc, pour moi, il reste le grand favori. Le PSG dispose cette saison d’une équipe plus complète, plus mûre et bien mieux armée. Leur défaite la saison dernière face au Barça va leur servir. Au milieu, Rabiot et Verratti sont des formidables manieurs de ballon. Derrière, c’est très fort, et Dani Alves va leur apporter son énorme expérience et la profondeur dont ils pouvaient manquer. Devant, les renforts de Neymar et Mbappé sont inestimables et en font une des meilleures attaques d’Europe », constate Vicente del Bosque, qui sera évidemment attentif aux performances du PSG.