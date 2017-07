PSG : L’Inter Milan a convaincu Di Maria de quitter Paris

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Alors que le président Nasser Al-Khelaïfi espère attirer de grands noms, l’actualité mercato du Paris Saint-Germain est surtout marquée par des rumeurs de départ. On parle bien sûr du feuilleton Marco Verratti, déterminé à signer au FC Barcelone, mais pas seulement.

Sans compter les éléments absents des plans d’Unai Emery, des joueurs tels que Lucas, Serge Aurier ou Blaise Matuidi sont régulièrement annoncés vers la sortie. Et c’est aussi le cas d’Angel Di Maria. Et pour cause, l’ailier de 29 ans ne serait pas contre un transfert cet été. Notamment sollicité par l’Inter Milan, l’Argentin serait même parvenu à un accord avec le club milanais, affirme Tuttosport. Même si d’autres sources parlent d’un simple rendez-vous entre les deux parties.

En tout cas, les Nerazzurri auraient encore fort à faire pour convaincre le PSG. Nos confrères transalpins parlent d’une possible offre aux alentours de 50 M€. Suffisant pour faire céder le vice-champion de France ? Une chose est sûre, c’est que Paris ne lâchera pas son milieu Adrien Rabiot (22 ans), également annoncé sur les tablettes de l’Inter selon le Corriere dello Sport. Et ce même si l’international français n'est pas satisfait de sa situation.