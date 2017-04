PSG : L'Emir du Qatar débarque à Paris, Emery adore

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce samedi, à l'occasion du dernier entraînement du Paris Saint-Germain avant la réception de Guingamp, le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, plus connu sous le titre d'Emir du Qatar, est venu en personne au Camp des Loges. La visite du propriétaire du PSG a évidemment été remarquée, et en conférence de presse Unai Emery s'est réjoui de la venue de son grand patron.

Même si on sait que le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani peut parfois être expéditif, c'est lui qui avait exigé et obtenu la tête de Laurent Blanc l'an dernier, Unai Emery estime lui que ce passage au Camp des loges était une bonne chose. « Il veut être avec l’équipe. Il veut parler avec nous, avec les joueurs, avec le staff, avec moi. C’est une bonne visite. Il est avec nous au centre d’entraînement. C’est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain », a expliqué l’entraîneur du Paris Saint-Germain, qui il est vrai ne pouvait pas réellement dire du mal de cette visite du boss. L'agenda de l'Emir du Qatar relevant du secret confidentiel, on ne sait pas s'il assistera dimanche soir au match PSG-Guingamp.