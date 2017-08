PSG : Jesé annoncé chez un second couteau de Premier League

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Recruté pour 25ME par le Paris Saint-Germain il y a un an, Jesé n'aura pas mis longtemps pour faire comprendre à son nouveau club qu'il avait misé sur le mauvais cheval. En janvier dernier, le PSG avait même prêté l'ancien attaquant du Real Madrid à Las Palmas, en espérant pouvoir lui céder définitivement Jesé en fin de saison. Mais du côté du club espagnol, l'attaquant n'a pas plus convaincu qu'à Paris, et Jesé est donc revenu au PSG. Cependant, il est évident que le joueur de 24 ans n'a aucun avenir dans la capitale et un nouveau prêt est dans les tuyaux.

Alors qu'un départ vers la Fiorentina semblait imminent, Jesé devrait finalement poser ses crampons pour un an en Premier League à Stoke City. Selon Sky Sports, qui confirme les informations de la presse italienne de dimanche, le prêt d'une saison de Jesé par le PSG devrait être annoncé très rapidement, l'attaquant espagnol ayant émis le désir de travailler avec Mark Hugues, l'actuel coach des Potters. On ne sait pas si ce prêt est assorti, ou non, d'une option d'achat.