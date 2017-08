PSG : Ibrahimovic s’incline face au Paris de Neymar

Dans : PSG, Mercato.

En rééducation cet été, Zlatan Ibrahimovic a gardé un œil sur l’actualité mercato. Et notamment sur les mouvements au Paris Saint-Germain.

Comme tout le monde, l’attaquant qui vient de resigner à Manchester United a entendu parler du feuilleton Neymar. D’autant que l’ancien Blaugrana est un peu le successeur du Suédois dans le coeur des supporters parisiens. Mais qu’en pense le Red Devil ? Dans un entretien accordé à ESPN, Ibrahimovic a reconnu que le PSG avait vraiment franchi un cap avec l’arrivée du Brésilien.

« C’est difficile de ne pas suivre les informations quand un tel transfert arrive. Je suis mes anciennes équipes et je suis content pour le PSG qu’ils aient conclu un transfert comme celui-ci, a commenté le natif de Malmö. C'est le seul joueur qui pouvait les amener au niveau supérieur et ils l’ont fait. Il n’a pas besoin de conseils. Qu’il montre sa magie et le reste suivra, car il a rejoint une équipe fantastique ! Il n’a qu’à continuer à jouer et rendre les fans heureux. » Si le grand Zlatan s’incline, c’est que le PSG a frappé très fort...