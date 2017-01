PSG : Guedes pourrait coûter jusqu’à 37 ME

Dans : PSG, Mercato.

C’est un énorme investissement qu’a effectué le PSG, et on comprend mieux pourquoi l’entraineur du Benfica Lisbonne a expliqué ce mercredi qu’il ne pouvait pas refuser l’offre du club de la capitale. En effet, très officiellement, le club portugais a annoncé que le transfert de Gonçalo Guedes allait rapporter 30 ME dans les caisses, et que des bonus allant jusqu’à 7 ME pouvaient s’ajouter en cas de revente du joueur.