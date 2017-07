PSG : Guardiola répond avec classe à Dani Alves au PSG

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Annoncé depuis plusieurs semaines à Manchester City, Daniel Alves a finalement choisi de signer au Paris Saint-Germain, alors que tout semblait être réglé avec le club anglais. Forcément, Pep Guardiola pourrait être légitimement furieux contre le défenseur brésilien, lequel paraissait devoir venir le rejoindre chez les Citizens. Mais bien au contraire, c'est avec classe que l'entraîneur de Manchester City a évoqué ce mercredi le choix de Daniel Alves de signer au PSG.

Car pour l'ancien entraîneur du FC Barcelone, son ancien joueur ne mérite pas qu'on l'attaque sur ses choix de carrière. « Je ne suis pas du tout déçu. J'ai beaucoup de respect pour lui, j'ai eu de la chance d'avoir été son entraîneur. Les gens que j'aime, je veux leur bonheur, il a décidé que pour sa carrière et sa vie personnelle, c'était mieux qu'il aille à Paris plutôt que de venir à Manchester. On aurait aimé qu'il vienne bien sûr, mais il a fait un autre choix, encore une fois bonne chance à lui », a expliqué, en marge de l'International Champions Cup, Pep Guardiola. On appelle cela de la classe.