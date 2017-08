PSG : Duluc applaudit ce Neymar bien au-dessus d'Ibrahimovic

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar a fait ses débuts dimanche soir avec le Paris Saint-Germain et le Brésilien n'a pas déçu, alors qu'il était clairement attendu au tournant compte tenu du prix de son transfert. Vincent Duluc le reconnaît dans son édito du lundi, la star brésilienne du PSG a réussi son opération charme en Ligue 1. Et cela fait évidemment du bien, Neymar n'ayant pas l'arrogance d'un Zlatan Ibrahimovic, qui ramenait tout à lui.

Pour le journaliste de L'Equipe, Neymar est d'une classe au-dessus que ce soit avec le ballon ou en dehors des terrains. « Zlatan avait décidé qu'il était plus grand que le PSG, mais il avait fallu qu'il le dise très fort pour qu'on finisse par le croire, parfois. Neymar ne revendique rien, mais il est une marque mondiale plus forte que son club, clairement. Il y a autre chose, enfin, qui fera du bien au PSG et à la Ligue 1 : on peut estimer que c'est la moindre des choses à ce tarif, mais le service après-vente est impeccable. Ce jeune homme n'est pas secret, il est bien élevé, il parle volontiers, et il ne se prend pas pour un autre. C'est sûrement, aussi, parce que ce n'est pas la peine : il est Neymar », écrit Vincent Duluc, clairement épaté par ce qu'il a vu de Neymar.