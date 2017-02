PSG : Dégoûté, Augustin se met d'accord avec un grand d'Europe

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Grand espoir du centre de formation francilien dans le secteur de l'attaque de pointe, Jean-Kevin Augustin vit une saison de cauchemar avec son club.

Considéré en début de saison comme la seule doublure utilisable derrière Edinson Cavani, le jeune tricolore a progressivement disparu de la circulation. Hatem Ben Arfa, à un poste inhabituel pour lui, lui est passé devant, tout comme Gonalo Guedes désormais. Cantonné à la CFA le week-end, il ne s’entraine même pas avec les pros par moment, les dirigeants semblant lui faire payer le fait qu’il ait refusé d’être prêté cet hiver, alors qu’une demi-douzaine de clubs de Ligue 1 le voulait.

La situation est telle que son avenir semble désormais bien bouché. Le joueur a repoussé une proposition de prolongation, et s’est mis à chercher ailleurs. Il a même trouvé un accord pour un futur contrat avec le Borussia Dortmund, annonce L’Equipe. Le club allemand devrait effectuer cet été une offre à hauteur de 8 ME pour racheter sa dernière année de contrat. Le PSG, désormais coincé, renoncera-t-il à un joueur de seulement 19 ans mais sur lequel Unai Emery ne compte clairement plus ? A l’heure actuelle, c’est bien la tendance qui se dessine pour Augustin, qui n’a pas encore disputé une seule minute en pro en cette année 2017.