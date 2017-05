PSG : Conte, Simeone… La sanction pourrait tomber pour Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

Battu à Nice (3-1) dimanche, le Paris Saint-Germain a probablement laissé filer ses dernières chances de conserver son titre de champion de France.

Avec un match en plus rapport à l’AS Monaco, les Parisiens comptent toujours trois longueurs de retard sur le leader. Autant dire que ça ne sent pas bon pour le club de la capitale, ni pour Unai Emery… Car un possible doublé dans les coupes nationales risque de ne pas suffire. Déjà annoncé sur la sellette après l’élimination en huitièmes en Ligue des Champions, l’entraîneur du PSG a été rassuré par le président Nasser Al-Khelaïfi.

Ce même dirigeant qui avait prolongé Laurent Blanc avant de le licencier quelques mois plus tard malgré un carton plein sur le plan national. Du coup, La Gazzetta dello Sport prédit un départ d’Emery et annonce des contacts avec deux techniciens de renom. En effet, le PSG aurait déjà pris contact avec Antonio Conte et Diego Simeone pour leur proposer un salaire annuel de 20 M€ ! Mais a priori, les coachs de Chelsea et de l’Atlético Madrid ne devraient pas bouger cet été. Quoi qu’il en soit, Emery a de quoi s’inquiéter.