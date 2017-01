PSG : Cet international anglais que Paris peut oublier au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Suivi de près par les recruteurs parisiens pour plusieurs raisons, Adam Lallana a profité de l’intérêt de plusieurs clubs européens pour faire monter les enchères et prolonger son contrat à Liverpool.

L’international anglais, dont le profil complet sur les postes offensifs plairait à Patrick Kluivert, était aussi vu comme un possible atout sur le plan du merchandising, l’impact d’un joueur anglais en France ayant toujours été à souligner à ce niveau. Mais les dirigeants parisiens, qui pensaient le faire venir pour l'été prochain, vont devoir oublier, car Lallana a prolongé son contrat avec les Reds ce dimanche, annonce le Sunday Express.

Le joueur de Liverpool, âgé de 28 ans, va s’engager pour quatre saisons de plus avec le club de la Mersey, et voir son salaire passer à 140.000 euros par semaine. Tottenham courtisait aussi Adam Lallana, arrivé à Liverpool en provenance de Southampton pour 30 ME en 2014.