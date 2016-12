PSG : Ce renfort presque oublié arrive et pas pour cirer le banc

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

A force de parler du mercato à venir du Paris Saint-Germain, et notamment de la signature désormais imminente de Julian Draxler, on a presque fini par oublier que Giovani Lo Celso ferait ses débuts au PSG le 1er janvier. Et dans Le Parisien, le milieu de terrain argentin s'exprimer sur ce sujet.

Acheté l'été dernier pour 10ME, Giovani Lo Celso a été prêté à son club Rosario Central jusqu'à la fin de l'année civile, et donc, une fois les douze coups de minuit sonnés le 31 décembre, le joueur de 20 ans sera officiellement un footballeur du Paris Saint-Germain. Attendu dans les jours qui viennent dans la capitale, où il débarquera avec toute sa famille, Lo Celso est présenté comme un nouveau Javier Pastore au PSG. Mais, se confiant au quotidien francilien, Giovani Lo Celso met la pédale douce, ne voulant pas griller les étapes, conscient qu'il est que Paris ne s'est pas fait en jour, même s'il annonce clairement la couleur et postule à une place de titulaire.

« Si j’ai pris un risque en signant au PSG ? Je ne pense pas, je vais essayer d’apporter ma pierre à l’édifice. Et puis je suis jeune, j’ai le temps de jouer. Cette expérience va me rendre plus fort, surtout parce que je vais être entouré de joueurs d’élite qui vont me permettre de grandir. Là où je vais être le plus utile ? Cela dépend de ce que décide l’entraîneur et du dessin tactique. Cela va se définir avec le temps. Je me sens à l’aise comme meneur de jeu, derrière les attaquants. Mais je me sens prêt à évoluer dans un système en 4-3-3, a confié Giovani Lo Celso, qui suit visiblement la Ligue 1 puisqu’il a vu que le Paris Saint-Germain piquait du nez ces derniers temps, ce qui ne l’affole pas plus que cela. L’équipe est en train de s’habituer à un nouvel entraîneur. Mais ils vont très bien s’en sortir, le PSG a de grands joueurs et un grand entraîneur. J’ai totalement confiance dans le fait de voir l’équipe très bien finir le championnat. Mes objectifs, c’est de jouer chaque minute et de remporter un titre avec ce grand club. »