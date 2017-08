PSG : Cavani, un doublé et un hommage à Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Edinson Cavani, attaquant du Paris SG, après la victoire 3-0 face à Saint-Etienne : « C’est bien de débuter la saison de cette manière. Ces victoires nous donnent encore plus de confiance. Nous pouvons rejoindre la sélection avec l’esprit tranquille. Avec Neymar, nous sommes plus grands. On doit penser de continuer à s’améliorer ».