PSG : Cavani, la défense… Alex sans pitié pour les Parisiens

Dans : PSG, Ligue 1.

Troisième de Ligue 1 à la trêve, le Paris Saint-Germain a réalisé une première partie de saison mitigée, pour ne pas dire décevante.

En tout cas, peu sont ceux qui s’attendaient à un parcours aussi difficile pour les hommes d’Unai Emery. A l’image d’Alex, l’ancien défenseur parisien qui n’a pas été tendre dans ses commentaires sur le club francilien. En effet, le Brésilien estime que le PSG a trop de failles pour une formation aussi ambitieuse.

« Ils sont trop irréguliers. Ils ont déjà quatre défaites, c'est beaucoup trop. On n'est pas habitué à ça, ce n'est pas conforme aux ambitions du club, a critiqué le jeune retraité dans L’Equipe. Sur les matchs que j'ai vus, le PSG contrôlait le jeu mais sans parvenir à conclure. Ça rend les choses difficiles. C'est comme Cavani, il marque beaucoup, mais la semaine d'après, il va tout rater. Ce n'est pas l'idéal pour une équipe qui vise le titre. Le PSG a besoin de plus de régularité. Et je vois aussi que l'équipe encaisse beaucoup de buts. Ce n'est pas normal. » Mais pas question pour lui de remettre en cause le statut de leader de Thiago Silva.

Le problème, ce n’est pas T. Silva

« On a déjà entendu ça après la Coupe du monde 2014. Il avait été critiqué. Mais ce n'est pas parce qu'il a le brassard qu'il doit régler tous les problèmes. Tout le monde doit assumer, pas seulement Thiago. C'est trop facile de le pointer du doigt, a réagi Alex. C'est un vrai leader. Il l'a prouvé à Milan, mais aussi à Paris. Il a beaucoup d'expérience, il est respecté par le vestiaire. Moi, j'ai connu le PSG avant et après Thiago. Et je peux vous dire qu'avec lui, c'était vachement mieux (rire). Thiago est un grand joueur et il continue d'être le meilleur défenseur du monde. Ce n'est pas celui qui parle le plus, mais ce n'est pas grave. » Le capitaine devra pourtant donner de la voix pour réagir après la trêve.