PSG : Cavani craint d’avoir énervé le Barça

Les joueurs du Paris Saint-Germain se souviendront longtemps de leur exploit contre le FC Barcelone (4-0), en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

On pense surtout à Edinson Cavani qui fêtait son 30e anniversaire le jour du match, le 14 février dernier. Du coup, l’attaquant uruguayen s’est offert un beau cadeau en inscrivant le quatrième but de son équipe, et en célébrant cette réalisation avec une course folle pour rejoindre les supporters.

« Ce que j’ai ressenti après le but contre le Barça ? C’était un moment très spécial, c’était mon anniversaire, toute ma famille était ici, au Parc des Princes, a confié El Matador à des auditeurs de RMC. C’est pour ça que j’ai fait cette course sur tout le terrain. Comme je n’avais pas marqué en première période, j’ai dû faire tout le terrain pour célébrer le but (rires). C’est beaucoup de joie. C’est une libération. Marquer un but, c’est grand. »

L’épreuve du Camp Nou

Mais Cavani ne s’enflamme pas avant le match retour à Barcelone. D’autant que les Blaugrana se sentent probablement vexés. « Le match retour ? Ce sera difficile. C’est une équipe très forte. C’est difficile de jouer au Camp Nou, alors imaginez après avoir encaissé quatre buts à Paris... Ils vont vouloir faire un grand match. Nous devons faire un grand travail, comme à l’aller », a prévenu l’ancien buteur de Naples, qui tentera de marquer à nouveau pour mettre le PSG à l’abri.