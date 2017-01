PSG : Callegari bloqué, son père se déchaîne contre les dirigeants

Dans : PSG, Mercato.

Apparu une seule fois en Ligue 1 cette saison, pour quatre minutes de temps de jeu, Lorenzo Callegari (18 ans) a bien compris qu’il devait quitter le Paris Saint-Germain pour progresser.

Avec l’accord de ses dirigeants, le milieu de terrain s’est donc entendu avec le Genoa pour un prêt. Autant dire que le jeune Parisien ne s’attendait pas à voir le PSG bloquer son départ au dernier moment. Malgré l’arrivée de Giovani Lo Celso qui va encore compliquer la tâche de Callegari, le club francilien a décidé de le conserver. De quoi provoquer la colère de son père !

« Le Genoa nous a proposé un projet sérieux, avec la perspective de jouer petit à petit. On ne peut pas en dire autant du PSG qui, dans un premier temps, nous a demandé de trouver un autre club, et qui a ensuite empêché Lorenzo de grandir en Serie A. Et sans lui offrir la moindre alternative, a dénoncé Joseph Callegari dans La Gazzetta dello Sport. Le PSG a agi sans respecter Lorenzo. Mais je remercie le président Preziosi pour sa disponibilité et son offre. Non seulement le PSG empêche Lorenzo de jouer en Serie A, mais en plus il continue de recruter d'autres joueurs. Cela signifie qu'il n'a aucune stratégie pour ses jeunes joueurs. Le Genoa est l'équipe idéale pour Lorenzo, il a un projet qui n'existe pas à Paris. »

L’explication d’Emery

Interrogé en conférence de presse, Unai Emery ne s’est pas mouillé sur ce sujet. « Callegari, il travaille bien, avec nous ou avec la CFA, c'est un jeune joueur, il avait une option pour être prêté ou pour rester. Le club a choisi », a simplement expliqué l’entraîneur espagnol, qui n’est sans doute pas à l’origine de ce rebondissement.