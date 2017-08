PSG : Ben Arfa est parti pour embêter Paris jusqu’au bout

Dans : PSG, Mercato.

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain la saison dernière, Hatem Ben Arfa était fortement annoncé sur le départ.

Dès son arrivée, le directeur sportif Antero Henrique lui a clairement montré la sortie. Convoité en Turquie et même en Ligue 1, avec l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais, l’attaquant de 30 ans a donc envisagé un transfert, à condition de récupérer l’intégralité de ses salaires jusqu’à la fin de son contrat en 2018. Sans surprise, Paris s’oppose à cette demande, d’où cette situation figée entre les deux parties. Et manifestement, l’approche de la fermeture du mercato n’arrange rien.

Si l’on en croit le journaliste de BeIN SPORTS John Ferreira, Ben Arfa et le PSG n’ont trouvé « aucun terrain d’entente pour le moment ». Preuve que chacun campe sur ses positions, surtout l’ancien Marseillais qui sait pourtant qu’il passera la saison avec l’équipe réserve s’il reste dans la capitale. Mais comme vous l’aurez compris, l’international tricolore semble prêt à tout pour récupérer un gros chèque, histoire de garder au moins un point positif de ce passage dans son club de coeur...