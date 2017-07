PSG : Aurier s'est vu trop beau au mercato, le PSG va le payer !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Serge Aurier est clairement sur le départ au Paris Saint-Germain, le défenseur ayant demandé et obtenu de ne pas faire la tournée estivale aux Etats-Unis afin d'être prêt à bondir. Mais, les joueurs du PSG sont revenus de ce préparation de l'autre côté de l'Atlantique et Serge Aurier est toujours au Camp des loges, sans que son avenir se soit éclairci. Et, selon Le Parisien, la situation du défenseur ivoirien n'est peut-être pas à la veille de s'arranger.

En effet, la Juventus, point de chute évoqué pour Aurier, n'est plus intéressée par le joueur du Paris Saint-Germain compte tenu de son statut d'extra-communautaire, tandis que Manchester United n'aurait pas l'intention de recruter à ce poste. Face à cette situation, l'Inter Milan et Tottenham pourraient éventuellement entrer dans la danse, mais pas vraiment aux conditions financières attendues par le club de la capitale. On parle désormais de nettement moins de 25ME pour s'offrir Serge Aurier, ce qui évidemment ne comble pas de joie les dirigeants du PSG. Mais ces derniers pourraient quand même écouter ces offres, Unai Emery ne comptant plus réellement sur son défenseur.