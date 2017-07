PSG : L'Inter prêt à faire céder le PSG pour Rabiot et Aurier ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

D’ores et déjà intéressé par Angel Di Maria, l’Inter Milan a visiblement des vues sur d’autres éléments forts de l’effectif d’Unai Emery au Paris Saint-Germain. Effectivement, selon les informations du Corriere Dello Sport, le club milanais serait très intéressé par les profils de Serge Aurier et d’Adrien Rabiot. Si un départ de l’international ivoirien en Série A semble envisageable, il paraît peu probable que le jeune Français formé au PSG quitte la capitale cet été.

De plus, le média italien avance que le Paris Saint-Germain pourrait de son côté s’intéresser à Joao Mario, le milieu de terrain portugais de l’Inter Milan. Les deux clubs n’ont pas fini d’être associés au cours des prochaines semaines puisque Grzegorz Krychowiak et Angel Di Maria figureraient également sur les tablettes du club Nerazzurri. Une chose est sûre, l’équipe entraînée par Luciano Spalletti va se renforcer dans les prochaines semaines puisque depuis 3 jours, les restrictions du fair-play financier ne brident plus le recrutement de l’Inter.